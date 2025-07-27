Нападающий «Челси» в шаге от перехода в «Аль-Наср» за £ 44 млн — Sky Sports

«Аль-Наср» близок к заключению сделки по переходу 25-летнего нападающего «Челси» Жоау Феликса за £ 44 млн (€ 50,1 млн). Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что португальский футболист намеревался вернуться в «Бенфику», однако «Аль-Наср» предпринял активные действия по его подписанию.

Феликс перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в «Милане» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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