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«Спартак» сам себя прибил». Дзюба высказался о поражении красно-белых в матче с «Балтикой»

«Спартак» сам себя прибил». Дзюба высказался о поражении красно-белых в матче с «Балтикой»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Красно-белые заканчивали игру вдевятером и уступили со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена, и нам тоже интересно, как ребята себя проявят», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

29 июля тольяттинцы сыграют с «Балтикой» в рамках Фонбет Кубка России. В следующем туре чемпионата «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.

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