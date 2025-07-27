Валерий Кечинов: «Балтика» всем потреплет нервы в этом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от выступления калининградской «Балтики» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, команда Андрея Талалаева на старте чемпионата сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и победила «Спартак» со счётом 3:0.

«Результаты «Балтики» на старте сезона – заслуга Талалаева. Команда организована, физически хорошо готова. Есть очень интересные российские футболисты, которые показывают хороший футбол. Их действия приносят результаты в играх с топ-клубами. На данный момент «Балтика» — самая яркая команда. Они потреплют нервы всем командам в этом сезоне. С ними всем будет тяжело играть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.