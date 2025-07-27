Валерий Кечинов: «Балтика» всем потреплет нервы в этом сезоне
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от выступления калининградской «Балтики» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, команда Андрея Талалаева на старте чемпионата сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и победила «Спартак» со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Результаты «Балтики» на старте сезона – заслуга Талалаева. Команда организована, физически хорошо готова. Есть очень интересные российские футболисты, которые показывают хороший футбол. Их действия приносят результаты в играх с топ-клубами. На данный момент «Балтика» — самая яркая команда. Они потреплют нервы всем командам в этом сезоне. С ними всем будет тяжело играть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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