«Барселона» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего «Арсенала» — Caught Offside

«Барселона», «Тоттенхэм», «Милан» и «Ньюкасл» проявляют интерес к 28-летнему форварду «Арсенала»

Габриэлу Жезусу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривают бразильского футболиста в качестве потенциальной замены для 36-летнего нападающего Роберта Левандовского. «Шпоры» могут подписать Жезуса в связи с вероятным уходом Сон Хын Мина и Ришарлисона из клуба.

Подчёркивается, что на текущий момент ни одна из этих команд не сделала официального предложения. Переговоры могут начаться после того, как прояснится состояние здоровья игрока «Арсенала», порвавшего крестообразные связки в январе.

В минувшем сезоне Жезус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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