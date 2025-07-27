Нападающий «Байера» может перейти в АПЛ — ESPN

Нападающий «Байера» Амин Адли интересен «Вулверхэмптону» и «Вест Хэму». Об этом сообщает издание ESPN. Немцы готовы продать форварда за £ 23 млн (€ 26,2 млн).

Игрок сборной Марокко хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, поэтому согласен на переход. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В прошедшем сезоне Адли в 28 матчах за леверкузенский клуб забил всего два гола. Сезон-2023/2024 форвард провёл значительно лучше, отметившись 10 голами и семью результативными передачами, попутно выиграв с командой чемпионат и Кубок Германии.