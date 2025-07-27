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Валерий Непомнящий объяснил, с чем связан неудачный старт «Сочи» в РПЛ

Валерий Непомнящий объяснил, с чем связан неудачный старт «Сочи» в РПЛ
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, с чем связан неудачный старт «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Барсы» проиграли в двух стартовых турах с общим счётом 0:7.

«В футболе говорят, что чудес не бывает. Хотя видим обратное – «Сочи» неожиданно оказался в РПЛ. Они собирают игроков хорошего уровня и качества, но, чтобы они заиграли, должны стать командой. Да, есть нелепости, случайности. У той же «Балтики» много новых игроков, но они сохранили сыгранный состав. Новых игроков вводят постепенно, чтобы не ломать игру. У «Сочи» такого нет. Да, есть хорошие игроки, но им нужно время», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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