«Реал» готов продать трёх игроков и испытывает сомнения ещё в двух футболистах — AS

Будущее пяти футболистов мадридского «Реала» на текущий момент является неопределённым. «Сливочные» хотят купить нового полузащитника, однако сделают это только в случае продажи как минимум одного игрока. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд рассмотрит предложения по крайнему нападающему Родриго Гоэсу, а также защитникам Ферлану Менди и Давиду Алабе.

Кроме того, «Реал» сомневается в будущем полузащитника Даниеля Себальоса и форварда Эндрика в клубе. Подчёркивается, что игровое время бразильского нападающего сократится в новом сезоне, поскольку главный тренер команды Хаби Алонсо рассчитывает на Килиана Мбаппе и Гонсало Торреса.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: