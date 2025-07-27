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«Реал» готов продать трёх игроков и испытывает сомнения ещё в двух футболистах — AS

«Реал» готов продать трёх игроков и испытывает сомнения ещё в двух футболистах — AS
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Будущее пяти футболистов мадридского «Реала» на текущий момент является неопределённым. «Сливочные» хотят купить нового полузащитника, однако сделают это только в случае продажи как минимум одного игрока. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд рассмотрит предложения по крайнему нападающему Родриго Гоэсу, а также защитникам Ферлану Менди и Давиду Алабе.

Кроме того, «Реал» сомневается в будущем полузащитника Даниеля Себальоса и форварда Эндрика в клубе. Подчёркивается, что игровое время бразильского нападающего сократится в новом сезоне, поскольку главный тренер команды Хаби Алонсо рассчитывает на Килиана Мбаппе и Гонсало Торреса.

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