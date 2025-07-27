«Оренбург» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 17:30

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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

Прошлый сезон РПЛ махачкалинцы завершили на 11-м месте, набрав 29 очков. «Оренбург» с 19 очками занял 15-ю строчку, но остался в высшем дивизионе из-за того, что «Торпедо» было исключено из числа участников лиги.