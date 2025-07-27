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Голенков: было интересно посмотреть, что команда Карпина противопоставит «Ростову»

Голенков: было интересно посмотреть, что команда Карпина противопоставит «Ростову»
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0), которое возглавляет бывший главный тренер донской команды Валерий Карпин.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Для нас любая игра принципиальная. Было здорово сыграть против Осипенко, Глебова. Интересно было посмотреть на Георгиевича, что их команда противопоставит нашему футболу», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

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