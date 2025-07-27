Голенков: было интересно посмотреть, что команда Карпина противопоставит «Ростову»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0), которое возглавляет бывший главный тренер донской команды Валерий Карпин.

«Для нас любая игра принципиальная. Было здорово сыграть против Осипенко, Глебова. Интересно было посмотреть на Георгиевича, что их команда противопоставит нашему футболу», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

Материалы по теме Нападающий «Ростова» Голенков прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России: