Защитник «Ростова» Вахания: непривычно играть против Карпина

Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) заявил, что ему было непривычно противостоять экс главному тренеру команды Валерию Карпину, ныне возглавляющему бело-голубых.

«Непривычно играть против Карпина. Но не скажу, что что-то особенное — как и с другими соперниками. На старте сезона мы играли с сильными соперниками, но это не отменяет того, что мы хотели и могли забрать очки», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.