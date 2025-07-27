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Защитник «Ростова» Вахания: непривычно играть против Карпина

Защитник «Ростова» Вахания: непривычно играть против Карпина
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Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) заявил, что ему было непривычно противостоять экс главному тренеру команды Валерию Карпину, ныне возглавляющему бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Непривычно играть против Карпина. Но не скажу, что что-то особенное — как и с другими соперниками. На старте сезона мы играли с сильными соперниками, но это не отменяет того, что мы хотели и могли забрать очки», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

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