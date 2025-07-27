«Эвертон» может перехватить нападающего у «Ливерпуля»

Форвард «Лиона» Малик Фофана может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает издание RMC Sport. Английский клуб отправил «олимпийцам» предложение о покупке футболиста за € 35 млн.

Ранее появлялась информация об интересе «Ливерпуля» к 20-летнему фланговому нападающему. Действующий чемпион Англии рассматривает бельгийца как замену вингеру Федерико Кьезе. Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

В минувшем сезоне нападающий «Лиона» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.