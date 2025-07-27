«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем в составе команды

«Спартак» в телеграм-канале поздравил 27-летнего вратаря команды Александра Максименко с 200-м матчем за красно-белых.

«Воспитанник нашей академии и лишь пятый вратарь в истории «Спартака» с таким достижением. Саша догнал Станислава Черчесова по числу игр за красно-белых.

Поздравляем и желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба!» — написано в сообщении московского клуба.

Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Как появился «Спартак»: