Слот высказался о Луисе Диасе, которого хочет купить «Бавария»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о пропуске нападающим команды Луисом Диасом товарищеского матча с «Миланом» (2:4). Ранее СМИ сообщали, что колумбиец попросил мерсисайдцев отпустить его в «Баварию», готовую заплатить за его трансфер более € 67,5 млн.
«В последнее время вокруг него ходит много слухов, и я не могу об этом говорить. Луис отлично тренируется с нами, но мы решили пока не выпускать его на поле.
Я привык регулярно общаться со своими игроками. Как уже сказал, Лучо отлично тренируется, но было принято решение, что на текущий момент он не будет участвовать в матчах. Больше ничего не могу сказать по этому поводу.
Хочет ли Диас покинуть «Ливерпуль»? Не меня нужно спрашивать об этом», — сказал Слот на пресс-конференции.
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