Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот высказался о Луисе Диасе, которого хочет купить «Бавария»

Слот высказался о Луисе Диасе, которого хочет купить «Бавария»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о пропуске нападающим команды Луисом Диасом товарищеского матча с «Миланом» (2:4). Ранее СМИ сообщали, что колумбиец попросил мерсисайдцев отпустить его в «Баварию», готовую заплатить за его трансфер более € 67,5 млн.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«В последнее время вокруг него ходит много слухов, и я не могу об этом говорить. Луис отлично тренируется с нами, но мы решили пока не выпускать его на поле.

Я привык регулярно общаться со своими игроками. Как уже сказал, Лучо отлично тренируется, но было принято решение, что на текущий момент он не будет участвовать в матчах. Больше ничего не могу сказать по этому поводу.

Хочет ли Диас покинуть «Ливерпуль»? Не меня нужно спрашивать об этом», — сказал Слот на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Бавария» в шаге от подписания Диаса менее чем за € 80 млн — Джейкобс

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android