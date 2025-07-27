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Канищев: Морено принял поражение «Сочи» на свой счёт, но они попали в РПЛ не по игре

Канищев: Морено принял поражение «Сочи» на свой счёт, но они попали в РПЛ не по игре
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Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев высказался об эмоциональной реакции главного тренера «Сочи» Роберта Морено на поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Его команда проиграла со счётом 0:4.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Я бы не сказал, что «Сочи» выглядит стыдно и позорно. Команда по уровню сильно уступает ребятам в РПЛ. «Сочи» попал в лигу благодаря определённым обстоятельствам, а не по игре. Они пока просто не готовы играть на таком уровне. Понимаю эмоциональное состояние тренера, когда такое поражение дома. Думаю, со временем они наберут обороты и дадут сопротивление. Выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. Морено себя уважает, поэтому принял поражение на свой счёт. Но с игроками «Сочи» играть на уровне РПЛ будет сложно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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