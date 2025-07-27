Канищев: Морено принял поражение «Сочи» на свой счёт, но они попали в РПЛ не по игре

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев высказался об эмоциональной реакции главного тренера «Сочи» Роберта Морено на поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Его команда проиграла со счётом 0:4.

«Я бы не сказал, что «Сочи» выглядит стыдно и позорно. Команда по уровню сильно уступает ребятам в РПЛ. «Сочи» попал в лигу благодаря определённым обстоятельствам, а не по игре. Они пока просто не готовы играть на таком уровне. Понимаю эмоциональное состояние тренера, когда такое поражение дома. Думаю, со временем они наберут обороты и дадут сопротивление. Выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. Морено себя уважает, поэтому принял поражение на свой счёт. Но с игроками «Сочи» играть на уровне РПЛ будет сложно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.