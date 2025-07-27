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ЦСКА может заплатить € 8 млн за нападающего «Фламенго» — журналист Нету

ЦСКА может заплатить € 8 млн за нападающего «Фламенго» — журналист Нету
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ЦСКА продемонстрировал интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Фламенго» Матеусу Гонсалвесу. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент красно-синие не делали официального предложения бразильскому клубу. Однако подчёркивается, что армейцы готовы предложить € 8 млн за вингера. Помимо ЦСКА, интерес к Гонсалвесу проявляют «Крузейро» и «Ред Булл Брагантино».

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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