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«Ноттингем Форест» продлил контракт с Морганом Гиббс-Уайтом

«Ноттингем Форест» продлил контракт с Морганом Гиббс-Уайтом
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Английский «Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с полузащитником Морганом Гиббс-Уайтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

«Я чувствовал себя в «Форесте» как дома с самого момента прибытия. Поддержка болельщиков, моих товарищей по команде и всех, кто связан с клубом, была невероятной. Я верю в то, что мы здесь строим, и благодаря поддержке господина Маринакиса и его огромным амбициям я хочу участвовать в создании чего-то особенного. Я с нетерпением жду грядущего», — приводит слова Гиббс-Уайта официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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