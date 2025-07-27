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Агент Джикии рассказал, что футболист ставит перед собой задачу вернуться в сборную России

Агент Джикии рассказал, что футболист ставит перед собой задачу вернуться в сборную России
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 31-летнего защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, рассказал об адаптации футболиста в турецком клубе, а также отметил, что игрок ставит перед собой задачу возвращения в сборную России.

«Контракт был подписан давно, просто у нас была возможность отозвать подпись, если случится форс-мажор, если не снимут трансферный бан. А так, контракт уже действует, соответственно, с 3 июля Георгий находился в команде, готовился к сезону. Презентация была красивой, Георгий представлен в образе, который был похож на гладиатора. Проблем с адаптацией нет, всё хорошо, готовится к началу сезона.

Георгий всегда ставит максимальные цели. Основная задача — это выйти на тот уровень игры, чтобы главный тренер сборной России Валерий Георгиевич Карпин это оценил и пригласил его в национальную команду», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.

Последний раз Джикия играл за российскую национальную команду в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в октябре 2023 года. Всего в составе сборной России центральный защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

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