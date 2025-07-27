«Не ищем оправданий». «Сочи» обратился к фанатам после разгромного поражения от «Акрона»

Пресс-служба «Сочи» выступила с обращением к болельщикам команды после разгромного поражения в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Тольяттинцы победили со счётом 4:0.

«Это был тяжёлый вечер. Мы не ищем оправданий. Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости. Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти. Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем всё, чтобы снова заслужить вашу веру. Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.