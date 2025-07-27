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«Не ищем оправданий». «Сочи» обратился к фанатам после разгромного поражения от «Акрона»

«Не ищем оправданий». «Сочи» обратился к фанатам после разгромного поражения от «Акрона»
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Пресс-служба «Сочи» выступила с обращением к болельщикам команды после разгромного поражения в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Тольяттинцы победили со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Это был тяжёлый вечер. Мы не ищем оправданий. Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости. Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти. Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем всё, чтобы снова заслужить вашу веру. Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

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