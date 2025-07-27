Игрок «Балтики» Варатынов: речи Талалаева нас мотивируют и вдохновляют

Центральный защитник «Балтики» Сергей Варатынов после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) рассказал, как на команду влияют слова главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«Нет мечты в этом сезоне, просто надо хорошо выступать и забирать свои очки. Андрей Викторович всех поздравил с победой и сказал, что мы должны оставаться командой, бороться за каждый мяч и за своих партнёров. Обычно речи главного тренера нас очень вдохновляют и мотивируют — перед играми и тренировками», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Напомним, по итогам стартовой игры сезона с московским «Динамо» (1:1) Талалаев сказал игрокам, что они не должны радоваться ничейному результату.