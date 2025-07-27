Игрок «Балтики» Варатынов: речи Талалаева нас мотивируют и вдохновляют
Поделиться
Центральный защитник «Балтики» Сергей Варатынов после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) рассказал, как на команду влияют слова главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Нет мечты в этом сезоне, просто надо хорошо выступать и забирать свои очки. Андрей Викторович всех поздравил с победой и сказал, что мы должны оставаться командой, бороться за каждый мяч и за своих партнёров. Обычно речи главного тренера нас очень вдохновляют и мотивируют — перед играми и тренировками», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.
Напомним, по итогам стартовой игры сезона с московским «Динамо» (1:1) Талалаев сказал игрокам, что они не должны радоваться ничейному результату.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2025
-
14:12
-
14:10
-
14:09
-
14:07
-
13:58
-
13:50
-
13:47
-
13:47
-
13:38
-
13:35
-
13:33
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
12:58
-
12:50
-
12:48
-
12:36
-
12:33
-
12:23
-
12:22
-
12:20
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:19
-
11:12
-
11:10