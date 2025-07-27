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Владелец «Ноттингема» — о продлении Гиббс-Уайта: обещал, что мы будем становиться сильнее

Владелец «Ноттингема» — о продлении Гиббс-Уайта: обещал, что мы будем становиться сильнее
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Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис прокомментировал продление контракта с полузащитником Морганом Гиббс-Уайтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

«Морган — особенный игрок — не только с точки зрения таланта, но и характера и менталитета. Он олицетворяет всё, чего мы хотим от этого футбольного клуба: он победитель, талантливый, амбициозный, бесстрашный и гордый.

Различные клубы проявляли большой интерес, но мы были полны решимости строить наше будущее, ставя Моргана в центр. Я обещал нашим болельщикам, что мы не только будем соревноваться, но и будем становиться сильнее с каждым сезоном. Сегодняшний день — ещё один важный шаг на этом пути», — приводит слова Маринакиса официальный сайт клуба.

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