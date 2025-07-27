Флик примет участие в выборах капитана «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик будет участвовать в избрании капитана сине-гранатовых. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Выбор наставника будет засчитываться за два голоса.

Напомним, в первом предсезонном матче с капитанской повязкой команду на поле вывел бразилец Рафинья Рафаэл Диас Беллоли. Процедура избрания состоится в ближайшие дни.

Ранее в команде из столицы Каталонии игроки самостоятельно решали, кто будет капитаном. При этом наставник имел функцию прямого назначения формального лидера футболистов. Такая практика существует во многих клубах. Например, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола самостоятельно назначил Бернарду Силву на эту роль. Такая возможность останется и у немецкого наставника.