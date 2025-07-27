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AS: Алаба отказался расторгать контракт с «Реалом», его зарплата составляет € 22,5 млн

AS: Алаба отказался расторгать контракт с «Реалом», его зарплата составляет € 22,5 млн
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Мадридский «Реал» предложил 33-летнему защитнику Давиду Алабе досрочно расторгнуть его контракт, действующий до лета 2026 года, выплатив ему часть заработной платы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, австрийский футболист отказался от этого предложения «сливочных». Игрок хочет получить всю причитающуюся ему сумму. Подчёркивается, что у Алабы вторая по величине заработная плата в «Королевском клубе». Его оклад составляет € 22,5 млн в год до вычета налогов.

Алаба выступает в составе «Реала» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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