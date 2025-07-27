Булыкин: молодые футболисты «Локо» прогрессируют, в отличие от иностранцев из «Краснодара»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу московской команды над «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра «Локомотива» радует, а особенно состав с россиянами. С «Краснодаром» хорошо сыграли, Батраков вообще головой забил. А у «Краснодара» ситуация обратная. Хоть и набрали иностранцев, но что-то у них не совсем получается, в отличие от россиян из «Локомотива», которые прогрессируют ещё лучше, чем в прошлом сезоне. За ними приятно наблюдать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле победил «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.