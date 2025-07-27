Булыкин: молодые футболисты «Локо» прогрессируют, в отличие от иностранцев из «Краснодара»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу московской команды над «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра «Локомотива» радует, а особенно состав с россиянами. С «Краснодаром» хорошо сыграли, Батраков вообще головой забил. А у «Краснодара» ситуация обратная. Хоть и набрали иностранцев, но что-то у них не совсем получается, в отличие от россиян из «Локомотива», которые прогрессируют ещё лучше, чем в прошлом сезоне. За ними приятно наблюдать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле победил «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.
- 27 июля 2025
-
14:12
-
14:10
-
14:09
-
14:07
-
13:58
-
13:50
-
13:47
-
13:47
-
13:38
-
13:35
-
13:33
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
12:58
-
12:50
-
12:48
-
12:36
-
12:33
-
12:23
-
12:22
-
12:20
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:19
-
11:12
-
11:10