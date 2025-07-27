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Булыкин: молодые футболисты «Локо» прогрессируют, в отличие от иностранцев из «Краснодара»

Булыкин: молодые футболисты «Локо» прогрессируют, в отличие от иностранцев из «Краснодара»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу московской команды над «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Игра «Локомотива» радует, а особенно состав с россиянами. С «Краснодаром» хорошо сыграли, Батраков вообще головой забил. А у «Краснодара» ситуация обратная. Хоть и набрали иностранцев, но что-то у них не совсем получается, в отличие от россиян из «Локомотива», которые прогрессируют ещё лучше, чем в прошлом сезоне. За ними приятно наблюдать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле победил «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.

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