ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Алвес, Кисляк, Гаич, Шуманский, Алеррандро.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Силва, Садулаев, Касинтура, Мануэл, Конате, Мансилья.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).