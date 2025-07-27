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Булыкин: слова Морено про зарплату — заявление для прессы, решил отвлечь внимание от игры

Булыкин: слова Морено про зарплату — заявление для прессы, решил отвлечь внимание от игры
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о словах главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который призвал игроков пожертвовать половину месячной зарплаты на развитие клуба в связи с неудачным стартом РПЛ-2025/2026.

«Уровень футболистов «Сочи» не самый лучший, физическая подготовка оставляет желать лучшего, настрой тоже. Всё это приводит к таким результатам. Думаю, руководство сделает выводы и исправит ситуацию, а не будет штрафовать футболистов на половину зарплаты.

Слова Морено — заявление для прессы или владельца. Ребят можно оштрафовать за безвольную игру, результат, но обычно так не делается. После таких поражений все вопросы к тренеру, но он решил громкими заявлениями отвлечь от игры. Следующие матчи для него критические. Посмотрим, как он сможет совладать с командой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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