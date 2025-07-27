Стало известно, почему «Арсенал» предпочёл купить Дьёкереша вместо Шешко

«Арсенал» вёл длительные переговоры с форвардом «Лейпцига» Беньямином Шешко, в котором клуб видел большой потенциал ввиду его 22-летнего возраста, до совершения сделки по переходу форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, по ходу переговорного процесса со словенским футболистом «канониры» решили, что его ожидания, связанные с зарплатой и комиссионными, являются слишком высокими, как для игрока, рассматривающегося в качества проекта для развития.

В свою очередь, Дьёкереш оценивался лондонским клубом как «нападающий здесь и сейчас», который способен повлиять на результаты команды в нынешнем сезоне.

«Арсенал» объявил о переходе шведа из «Спортинга» в субботу, 26 июля. Как ранее сообщалось в СМИ, «канониры» заплатили за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

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