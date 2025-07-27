«Байер» подписал форварда Фарида Альфа-Рупрехта из молодёжной команды «Ман Сити»

«Байер» подписал нападающего Фарида Альфа-Рупрехта из команды «Манчестер Сити» до 21 года. Об этом сообщает официальный аккаунт немецкого клуба в соцсети Х (ранее Twitter). За 19-летнего игрока заплатили € 1,3 млн. Контракт рассчитан на пять сезонов.

Немецкий футболист, выступающий на позиции флангового нападающего, находился в системе английского клуба с 2022 года, куда он перешёл из юношеской команды «Гамбурга».

В прошедшем сезоне Альфа-Рупрехт выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист вызывался в молодёжную сборную Германии до 18 лет, где за четыре встречи смог отличиться один раз.