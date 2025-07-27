Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» подписал форварда Фарида Альфа-Рупрехта из молодёжной команды «Ман Сити»

«Байер» подписал форварда Фарида Альфа-Рупрехта из молодёжной команды «Ман Сити»
Комментарии

«Байер» подписал нападающего Фарида Альфа-Рупрехта из команды «Манчестер Сити» до 21 года. Об этом сообщает официальный аккаунт немецкого клуба в соцсети Х (ранее Twitter). За 19-летнего игрока заплатили € 1,3 млн. Контракт рассчитан на пять сезонов.

Немецкий футболист, выступающий на позиции флангового нападающего, находился в системе английского клуба с 2022 года, куда он перешёл из юношеской команды «Гамбурга».

В прошедшем сезоне Альфа-Рупрехт выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист вызывался в молодёжную сборную Германии до 18 лет, где за четыре встречи смог отличиться один раз.

Материалы по теме
Дьёкереш в «Арсенале», «ПСЖ» отдаст € 40 млн за конкурента Сафонова. Трансферы и слухи дня
Дьёкереш в «Арсенале», «ПСЖ» отдаст € 40 млн за конкурента Сафонова. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android