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Гендиректор «Балтики» Измайлов ответил, готов ли Талалаев тренировать топ-клуб РПЛ

Гендиректор «Балтики» Измайлов ответил, готов ли Талалаев тренировать топ-клуб РПЛ
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос, может ли главный тренер калининградцев Андрей Талалаев возглавить сильнейшие клубы Российской Премьер-Лиги.

— Очень высоко оцениваю работу Андрея Талалаева. Это наш тренер, и мы с ним хорошо работаем.

— Говорят, что ему пора в топ-клуб.
— Я уже сказал: считаю, что Андрей Викторович работает очень хорошо. Но я всё-таки руководитель «Балтики», и обсуждать возможное назначение Талалаева в один из топ-клубов будет неправильно. Я доволен его работой и рад, что он тренер футбольного клуба «Балтика», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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