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19-летний талант может покинуть «Барселону» — Sport.es

19-летний талант может покинуть «Барселону» — Sport.es
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«Мальорка» и «Жирона» проявляют активный интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Барселоны» Яну Вирджили. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, команда из Пальма-де-Мальорки предложила сине-гранатовым арендовать футболиста с возможностью выкупа. Главный тренер красно-чёрных Ягоба Аррасате уже связался с Вирджили с целью объяснить ему роль в своей команде.

Подчёркивается, что 19-летний футболист не отправился с первой командой каталонского клуба в турне по Азии.

Вирджили находится в системе «Барселоны» с 2024 года. В составе второй команды «блауграны» вингер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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