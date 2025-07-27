Защитник «Локо» Сильянов — о матче с «Краснодаром»: идеально было бы, если бы выиграли 2:0

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники победили со счётом 2:1.
— Идеально было бы, если бы выиграли 2:0, не пропустили гол. Но в целом супер. Мы знали, что «Краснодар» часто играет на Кордобу, он впереди цепляется за мяч, скидывает, и так у них идёт атака. В этой игре у них этого было меньше, они больше пытались выходить. Готовились немного к другому, но так даже лучше получилось.
— В жару было тяжело?
— Вроде бы играешь, не так тяжело, но после двух‑трёх плотных рывков становится очень тяжело, нечем дышать. Как в бане — очень душно.
— В чём «Локомотив» был особенно хорош?
— В обороне слаженно сыграли. Не помню опасных моментов у соперника, разве что в конце нагнетали, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».