Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локо» Сильянов — о матче с «Краснодаром»: идеально было бы, если бы выиграли 2:0

Защитник «Локо» Сильянов — о матче с «Краснодаром»: идеально было бы, если бы выиграли 2:0
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники победили со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

— Идеально было бы, если бы выиграли 2:0, не пропустили гол. Но в целом супер. Мы знали, что «Краснодар» часто играет на Кордобу, он впереди цепляется за мяч, скидывает, и так у них идёт атака. В этой игре у них этого было меньше, они больше пытались выходить. Готовились немного к другому, но так даже лучше получилось.

— В жару было тяжело?
— Вроде бы играешь, не так тяжело, но после двух‑трёх плотных рывков становится очень тяжело, нечем дышать. Как в бане — очень душно.

— В чём «Локомотив» был особенно хорош?
— В обороне слаженно сыграли. Не помню опасных моментов у соперника, разве что в конце нагнетали, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе над «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android