«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Хабаровчане одержали победу с итоговым счётом 2:1.

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Батраз Гурциев точным ударом с пенальти на 12-й минуте. В добавленное к первому тайму время Гурциев укрепил преимущество «СКА-Хабаровск», но на 45+3-й минуте красноярцы отыграли один мяч. Отличился нападающий Александр Канаплин. В начале второго тайма защитник хозяев Эммерсон получил красную карточку.

После двух матчей «СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Енисей» располагается на 18-й строчке без набранных очков.