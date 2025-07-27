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«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Хабаровчане одержали победу с итоговым счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гурциев – 12'     0:2 Гурциев – 45+1'     1:2 Канаплин – 45+3'    
Удаления: Эммерсон – 51' / нет

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Батраз Гурциев точным ударом с пенальти на 12-й минуте. В добавленное к первому тайму время Гурциев укрепил преимущество «СКА-Хабаровск», но на 45+3-й минуте красноярцы отыграли один мяч. Отличился нападающий Александр Канаплин. В начале второго тайма защитник хозяев Эммерсон получил красную карточку.

После двух матчей «СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Енисей» располагается на 18-й строчке без набранных очков.

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