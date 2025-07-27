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Феликс переходит из «Челси» в «Аль-Наср» за € 30+20 млн — Романо

Феликс переходит из «Челси» в «Аль-Наср» за € 30+20 млн — Романо
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«Аль-Наср» согласовал сделку по переходу 25-летнего нападающего «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, первоначальная стоимость трансфера составит € 30 млн, однако с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Португальский футболист получил разрешение вылететь на медицинское обследование, а затем присоединиться к саудовскому клубу.

Феликс перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в «Милане» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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