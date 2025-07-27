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Александр Мостовой: конечно, Морено стыдно за игру «Сочи» — мне бы тоже было стыдно!

Александр Мостовой: конечно, Морено стыдно за игру «Сочи» — мне бы тоже было стыдно!
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который призвал игроков пожертвовать половину месячной зарплаты на развитие клуба в связи с неудачным стартом РПЛ-2025/2026.

«Слова Морено про зарплату можно воспринимать по-разному. Он может отдать половину, а может — нет. Конечно, ему стыдно! Мне бы тоже было стыдно, когда на 11-й минуте увидел 0:2. В команде есть ребята, кто играл в РПЛ. Так что я ужаснулся от счёта. Вопрос к клубу, что происходит. Может, это их наказывают за то, как они вышли в РПЛ? Но это мы вынесем за скобки. Хотя по составу бы не сказал, что команда должна проигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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