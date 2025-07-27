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Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — VI

Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — VI
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Неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предметное предложение 25-летнему левому защитнику «Манчестер Юнайтед» Тиреллу Маласиа. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, нидерландский футболист рассматривает возможность этого перехода. Манкунианцы рассчитывают продать Маласиа, поскольку его контракт истекает следующим летом. Однако подчёркивается, что сумма его трансфера не будет большой.

Вторую часть минувшего сезона защитник провёл в ПСВ, где играл на правах аренды. Он принял участие в 21 матче во всех турнирах в прошедшем сезоне, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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