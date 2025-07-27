Булыкин: Заболотного справедливо критикуют — «Спартак» из-за него плохо сыграл
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об удалении нападающего красно-белых Антона Заболотного в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Калининградцы обыграли столичную команду со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Заболотного справедливо критикуют за красную карточку. Вроде была обычная борьба, но не успел к мячу, нога попадает в соперника. По современным правилам тут легко можно показать красную карточку. Нужно быть аккуратнее. Заболотный просто так хотел хорошо сыграть, что в пылу борьбы заработал удаление. Большой грубости там не было, но он подвёл команду — «Спартак» из-за этого плохо сыграл», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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