Булыкин: Заболотного справедливо критикуют — «Спартак» из-за него плохо сыграл

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об удалении нападающего красно-белых Антона Заболотного в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Калининградцы обыграли столичную команду со счётом 3:0.

«Заболотного справедливо критикуют за красную карточку. Вроде была обычная борьба, но не успел к мячу, нога попадает в соперника. По современным правилам тут легко можно показать красную карточку. Нужно быть аккуратнее. Заболотный просто так хотел хорошо сыграть, что в пылу борьбы заработал удаление. Большой грубости там не было, но он подвёл команду — «Спартак» из-за этого плохо сыграл», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.