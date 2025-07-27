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Экс-тренер «Локомотива» Оганесян: хотелось бы, чтобы команда боролась за чемпионство

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян: хотелось бы, чтобы команда боролась за чемпионство
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Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился ожиданиями от выступления железнодорожников в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело предугадать, что покажет «Локомотив» в этом сезоне. В весенней части были ошибки. Но тренерский штаб у команды хороший, они сами всё понимают. Выводы они сделали по тому сезону, по моментам, которые не получились. Тот сезон «Локомотив» начал неплохо, но в весенней части всё пошло не так, как бы хотелось. Ребята молодые, но за год выросли. Уже должны показать результат лучше, чем в том году. Хотелось бы, чтобы боролись за чемпионство. Но это будет тяжело», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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