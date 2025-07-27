Врач ЦСКА Безуглов рассказал о реабилитации Вильягры

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился подробностями о реабилитации 24-летнего полузащитника Родриго Вильягры в преддверии матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (27 июля).

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Ахмат» из города Грозный недоступен для тренерского штаба по медицинским показаниям будет только Родриго Вильягра. Он проходит уже вовсю реабилитацию на футбольном поле. Сроки реабилитации — 35-40 дней, как было объявлено изначально. Всё идёт планово. Все остальные футболисты готовились к игре в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале красно-синих.

5 июля ЦСКА проинформировал, что результаты МРТ показали повреждение у футболиста внутренней боковой связки коленного сустава.

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