Дзюба: всё, что вложили в меня — спартаковское. Гол, пас, передача, этому я благодарен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», выразил слова благодарности в адрес академии красно-белых.

«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь. С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке». И всё, что вложили в меня — это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть — буду вспоминать», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее форвард играл за «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».