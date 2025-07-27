Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» победила «Виссел Кобе» в товарищеском матче

«Барселона» победила «Виссел Кобе» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Гарсия – 34'     1:1 Миясиро – 44'     1:2 Барджи – 77'     1:3 Фернандес – 87'    

На 34-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Эрик Гарсия. В конце первого тайма нападающий Таисэи Миясиро восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Руни Барджи вывел «Барселону» вперёд. В конце встречи полузащитник Педро Фернандес забил третий мяч испанского гранда.

Последний раз «Виссел Кобе» и «Барселона» встречались в товарищеской игре в 2023 году. В том матче сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0. До этого команды играли в 2019 году. Каталонский клуб также победил со счётом 2:0.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. «Виссел Кобе» выигрывал чемпионат Японии в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
19-летний талант может покинуть «Барселону» — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android