«Барселона» победила «Виссел Кобе» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1.

На 34-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Эрик Гарсия. В конце первого тайма нападающий Таисэи Миясиро восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Руни Барджи вывел «Барселону» вперёд. В конце встречи полузащитник Педро Фернандес забил третий мяч испанского гранда.

Последний раз «Виссел Кобе» и «Барселона» встречались в товарищеской игре в 2023 году. В том матче сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0. До этого команды играли в 2019 году. Каталонский клуб также победил со счётом 2:0.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. «Виссел Кобе» выигрывал чемпионат Японии в 2023 и 2024 годах.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: