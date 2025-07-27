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«То, что нужно «Ювентусу». Пьянич посоветовал туринцам приобрести полузащитника из АПЛ

«То, что нужно «Ювентусу». Пьянич посоветовал туринцам приобрести полузащитника из АПЛ
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, ранее выступавший за «Ювентус» и ЦСКА, посоветовал руководству туринцев приобрести полузащитника английского «Ньюкасла» Сандро Тонали.

«Я бы подписал Тонали. Такой игрок стоит того. Он итальянец, и у него большой потенциал. Он выиграл чемпионат с «Миланом» и продолжает прогрессировать в Англии. Он скромный, сильный и обладает качествами: то, что нужно «Ювентусу», — приводит слова Пьянича Football Italia.

В минувшем сезоне Тонали принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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