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Sky: Диас переходит из «Ливерпуля» в «Баварию» за € 75 млн, контракт — на четыре года

Sky: Диас переходит из «Ливерпуля» в «Баварию» за € 75 млн, контракт — на четыре года
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«Ливерпуль» и «Бавария» достигли принципиального соглашения о трансфере крайнего нападающего Луиса Диаса за € 75 млн. 28-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный до 2029 года. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вопрос с переходом колумбийского вингера считается закрытым. Результаты медицинского обследования станут известны на следующей неделе.

Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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