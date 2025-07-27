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Два клуба АПЛ хотят подписать Доннарумму — L’Equipe

Два клуба АПЛ хотят подписать Доннарумму — L’Equipe
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает издание L’Equipe. Столичный клуб готов продать итальянца, чтобы не отпускать его свободным агентом. Контракт игрока истекает следующим летом.

Оба клуба из Манчестера готовы заменить своих вратарей на чемпиона Европы 2021 года. Но парижане согласны отпустить Доннарумму только после подписания нового голкипера. По информации источника, к действующим победителям Лиги чемпионов в скором времени присоединится футболист «Лилля» Люка Шевалье.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн. В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 гола. Кроме того, Доннарумма сыграл «на ноль» 17 встреч.

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