ЦСКА — «Ахмат»: Мансилья вывел гостей вперёд на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче.
В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).
- 27 июля 2025
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