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Томас Мюллер ведёт активные переговоры с «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС — Джейкобс

Томас Мюллер ведёт активные переговоры с «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС — Джейкобс
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Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер активно ведёт переговоры с клубом «Ванкувер Уайткэпс», выступающим в МЛС. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к 35-летнему хавбеку также проявляет «Цинциннати». Однако на текущий момент именно «Ванкувер Уайткэпс» является наиболее реальным вариантом для Мюллера.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами. В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.

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