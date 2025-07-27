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В «Милане» высказались о ходе переговоров со швейцарским полузащитником «Брюгге» Яшари

В «Милане» высказались о ходе переговоров со швейцарским полузащитником «Брюгге» Яшари
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Спортивный директор «Милана» Игли Таре рассказал, как продвигаются переговоры о покупке опорника Ардона Яшари из «Брюгге». Ранее чёрно-синие требовали за хавбека € 38 млн.

«У нас хорошие отношения с «Брюгге», и мы сделали новое предложение по Яшари, которое, по нашему мнению, очень важно и соответствует стоимости игрока. Мы не намерены идти дальше», — приводит слова миланского функционера La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, команда Массимилиано Аллегри предлагает за игрока сборной Швейцарии € 33,5 млн + бонусы. В минувшем сезоне Яшари провёл 52 матча за бельгийцев, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

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