Оганесян: хвала Пиняеву, что остался в «Локо» — ЦСКА сделал заманчивое предложение

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о несостоявшемся переходе нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в ЦСКА.

«Пиняев имеет право самостоятельно принимать решения. Но, может, родители или ещё кто-то со стороны дал ему совет по будущему. Всё-таки бывает так, что в моменты с переходами семья начинает переживать, есть ли смысл переходить или нет. Очень рад, что Пиняев остался в «Локомотиве». Он парень перспективный. Честь и хвала, что остался, хотя ЦСКА сделал заманчивое предложение. Рано или поздно он уедет», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.