Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не мой футбол». Щенсны подверг критике атакующий стиль «Барселоны» при Флике

«Не мой футбол». Щенсны подверг критике атакующий стиль «Барселоны» при Флике
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что ему не нравится в нынешнем игровом стиле сине-гранатовых при главном тренере Ханс-Дитере Флике.

«Это не мой футбол. Сделанное «Барселоной» в минувшем сезоне — замечательно. Это выглядит очень хорошо для зрителей. Но это не мой футбол, и даже успех не меняет моего взгляда на стиль, предпочитаемый мной.

Команда могла бы иногда замечать опасности в матче и не играть всегда одинаково в течение 90 минут. Но, как я уже сказал, это не должно быть объектом для серьёзной критики. Только моё мнение. Я вратарь. Если мы ведём 4:0, а ребята отчаянно хотят сделать счёт 5:0 и забывают обо всём остальном, то мне неприятно. Вратарь тоже хочет отыграть «на ноль». Но ребята всегда хотят забивать голы, веселиться. Мне как голкиперу тяжело от этого», — приводит слова Щенсного Sky Sport Germany со ссылкой на YouTube-канал Foot Truck.

Ханс-Дитер Флик Подробнее
Войцех Щенсны Подробнее
Материалы по теме
Стала известна реакция «Барселоны» на первые тренировки нового вратаря Гарсии

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android