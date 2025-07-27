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ЦСКА — «Ахмат»: Круговой сравнял счёт в концовке первого тайма

ЦСКА — «Ахмат»: Круговой сравнял счёт в концовке первого тайма
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой сравнял счёт.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).

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