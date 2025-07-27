ЦСКА — «Ахмат»: Круговой сравнял счёт в концовке первого тайма

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.
На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой сравнял счёт.
В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).
- 27 июля 2025
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