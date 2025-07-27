Булыкин: «Краснодару» будет сложно защитить титул, «Зенит» очень расстроен прошлым сезоном

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Все мы знаем, что защитить титул вдвойне тяжелее. «Краснодару» будет очень сложно это сделать. Трудно настроиться после такого сезона, добытого чемпионства. Все команды будут настроены на них, все претендуют на высокие места. «Зенит» очень расстроен прошлым сезоном без трофеев, они тем более будут настроены», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам минувшего сезона «быки» стали чемпионами России, набрав 67 очков в 30 турах. «Зенит» расположился на второй строчке, заработав 66 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: