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«Арсенал» официально представил Дьёкереша фанатам перед матчем в Сингапуре

«Арсенал» официально представил Дьёкереша фанатам перед матчем в Сингапуре
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«Арсенал» представил новоиспечённого форварда команды Виктора Дьёкереша перед товарищеской встречей с «Ньюкаслом», проходящей в эти минуты в Сингапуре.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Эланга – 6'     1:1 Мерино – 33'     2:1 Мёрфи – 35'     2:2 Мёрфи – 58'     3:2 Эдегор – 83'    

«Канониры» объявили о переходе шведского футболиста в субботу, 26 июля. Как ранее сообщалось в СМИ, они заплатили за трансфер 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

Дьёкереш будет выступать за лондонский клуб с номером 14 на спине, под которым ранее в команде играл французский нападающий Тьерри Анри (1999/2000 — 2006/2007).

В минувшем сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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