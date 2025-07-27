«Арсенал» официально представил Дьёкереша фанатам перед матчем в Сингапуре

«Арсенал» представил новоиспечённого форварда команды Виктора Дьёкереша перед товарищеской встречей с «Ньюкаслом», проходящей в эти минуты в Сингапуре.

«Канониры» объявили о переходе шведского футболиста в субботу, 26 июля. Как ранее сообщалось в СМИ, они заплатили за трансфер 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

Дьёкереш будет выступать за лондонский клуб с номером 14 на спине, под которым ранее в команде играл французский нападающий Тьерри Анри (1999/2000 — 2006/2007).

В минувшем сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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